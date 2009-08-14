Бюджет тульского «Арсенала» – 2 млрд рублей. Клуб спонсируют «Роснефть», «Ростех», «Газпромбанк» и Усманов

Sports.ru провел исследование на тему финансирования тульского .

Все проблемные вопросы клуба решает губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который с 1999 года работал с президентом России Владимиром Путиным, сперва как офицер его охраны.

Сейчас Дюмин входит в попечительский совет Ночной лиги и играет в матчах с участием Путина.

Спонсируют «Арсенал» «Роснефть», «Ростех», «Газпромбанк» и миллиардер Алишер Усманов.

Год назад «Роснефть», «Ростех», «Газпромбанк» и Усманов (выступает скорее как меценат, а не рекламодатель) дали клубу около 1,5 миллиарда рублей.

«По 500 млн – «Роснефть» и «Газпромбанк», меньшую часть – Чемезов и тульские оружейники, подбивал все Алишер», – рассказал источник Sports.ru.

Другая версия бюджета – 1,1-1,2 млрд.

Под выступление команды в еврокубках (туляки вылетели от «Нефтчи» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы) бюджет «Арсенала» вырос до 2 миллиардов, большую часть денег дает Усманов.

Отметим, что «Газпромбанк» спонсирует «Арсенал» на условиях анонимности.

«Это такая благотворительность, как и у Усманова. Для остальных все-таки вид рекламы, команда играет с их логотипами.

И такой момент: даже все затратные карточки игроков и тренеров – газпромовские», – объяснил источник Sports.ru.

Тульский «Арсенал» спонсируют «Роснефть», «Газпром» и Усманов. Все из-за губернатора, который работает с Путиным с 1999-го