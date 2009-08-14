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Бюджет тульского «Арсенала» – 2 млрд рублей. Клуб спонсируют «Роснефть», «Ростех», «Газпромбанк» и Усманов

Теги премьер-лига Россия бизнес Газпром Арсенал Тула Алишер Усманов Сергей Чемезов Роснефть Алексей Дюмин деньги Футбол

Sports.ru провел исследование на тему финансирования тульского «Арсенала».

Все проблемные вопросы клуба решает губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который с 1999 года работал с президентом России Владимиром Путиным, сперва как офицер его охраны.

Сейчас Дюмин входит в попечительский совет Ночной лиги и играет в матчах с участием Путина.

Спонсируют «Арсенал» «Роснефть», «Ростех», «Газпромбанк» и миллиардер Алишер Усманов.

Год назад «Роснефть», «Ростех», «Газпромбанк» и Усманов (выступает скорее как меценат, а не рекламодатель) дали клубу около 1,5 миллиарда рублей.

«По 500 млн – «Роснефть» и «Газпромбанк», меньшую часть – Чемезов и тульские оружейники, подбивал все Алишер», – рассказал источник Sports.ru.

Другая версия бюджета – 1,1-1,2 млрд.

Под выступление команды в еврокубках (туляки вылетели от «Нефтчи» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы) бюджет «Арсенала» вырос до 2 миллиардов, большую часть денег дает Усманов.

Отметим, что «Газпромбанк» спонсирует «Арсенал» на условиях анонимности.

«Это такая благотворительность, как и у Усманова. Для остальных все-таки вид рекламы, команда играет с их логотипами.

И такой момент: даже все затратные карточки игроков и тренеров – газпромовские», – объяснил источник Sports.ru.

Тульский «Арсенал» спонсируют «Роснефть», «Газпром» и Усманов. Все из-за губернатора, который работает с Путиным с 1999-го

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