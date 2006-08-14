Глава КДК об оскорблениях судей на арене «Ахмата»: «Это не система. Прошлый раз был в 2013 году. Сейчас 2019-й, о рецидиве говорить не надо»

Руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос о решении оштрафовать «Ахмат» на 150 тысяч рублей за оскорбление арбитра по громкой связи на стадионе во время игры со «Спартаком» (1:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Головин.
– Принимал ли во внимание КДК, что выкрики на матчах «Ахмата» систематические – то есть не первый раз случились?
– Объясняю, почему это не система. Последний раз с оскорблением был в 2013 году, когда Вилков судил. Строк давности по такому нарушению – два года. Сейчас 2019 год, о рецидиве говорить не надо, – заявил руководитель комитета.
Главным арбитром матча был Алексей Сухой.
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