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Алексей Миранчук о Rolls-Royce: «Если в семье это вторая или третья машина – нормально. А постоянно на ней ездить не стоит»

Теги Локомотив Динияр Билялетдинов премьер-лига Россия Рубен Рочина Алексей Миранчук Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал о продаже автомобиля Rolls-Royce.

– Динияр Билялетдинов рассказывал: «Был в «Рубине» испанец Рочина, купил Rolls-Royce за 20 с лишним миллионов рублей». Ваш дешевле?

– А у нас уже нет Rolls-Royce!

– Куда подевался?

– Продали. Была мечта, воплотили, хотя взяли не новый Rolls-Royce. Покатались и поняли: хватит. Идем дальше.

– Готовы про него высказаться, как Геркус про Jaguar: «Никому не советую»?

– Ну что вы! Rolls-Royce – автомобиль совсем другого класса. Но не на каждый день. Если в семье это вторая или третья машина – нормально. А постоянно на ней ездить не стоит. Лучше подобрать что-то попрактичнее, – сказал Миранчук.

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