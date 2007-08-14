Киевское «Динамо» уволило Хацкевича после третьего подряд вылета из ЛЧ в квалификации

Киевское «Динамо» уволило главного тренера команды Александра Хацкевича.

«Футбольный клуб «Динамо» (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды.

ФК «Динамо» (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную на протяжении более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности.

О том, кто будет работать с командой в дальнейшем, будет сообщено позже», – сказано в заявлении на сайте клуба.

Вчера «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Брюгге» (3:3) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (первая игра – 0:1). Это был третий подряд вылет в квалификации ЛЧ при Хацкевиче.

Хацкевич работал в киевском клубе с 2017 по 2019 год. При нем команда дважды выигрывала Суперкубок Украины, становилась серебряным призером чемпионата Украины и финалистом Кубка страны.