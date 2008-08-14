«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок, пока не решится его будущее

Нападающий «ПСЖ» отстранен от тренировок с командой, утверждает бразильский телеканал Esporte Interativo.

27-летний бразилец не будет заниматься с остальными игроками парижан до тех пор, пока не решится его будущее. Он будет тренироваться самостоятельно.

Как считает Diario Sport, «ПCЖ» уже понимает, что покинет команду. Остался только вопрос относительно его новой команды – «Барселона» или «Реал».

Ранее «ПСЖ» не вызвал Неймара на игру 1-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (3:0) из-за переговоров о трансфере.

«ПСЖ» не скрывает переговоры о трансфере Неймара. Вариант с «Реалом» – уже не фантастика