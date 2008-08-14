Реклама 18+
Реклама 18+

«ПСЖ» отстранил Неймара от тренировок, пока не решится его будущее

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар отстранен от тренировок с командой, утверждает бразильский телеканал Esporte Interativo.

27-летний бразилец не будет заниматься с остальными игроками парижан до тех пор, пока не решится его будущее. Он будет тренироваться самостоятельно.

Как считает Diario Sport, «ПCЖ» уже понимает, что Неймар покинет команду. Остался только вопрос относительно его новой команды – «Барселона» или «Реал».

Ранее «ПСЖ» не вызвал Неймара на игру 1-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (3:0) из-за переговоров о трансфере.

«ПСЖ» не скрывает переговоры о трансфере Неймара. Вариант с «Реалом» – уже не фантастика

Зарегистрируйтесь на PUMA SKILLS DAY: футбольные турниры, челленджи и мастер-классы от звезд РПЛ ждут вас!

 

 

Реклама 18+

Опрос

Вас достал сериал с Неймаром?

8323 голосa 3
  • Да
    73%
  • Нет
    16%
  • Переживаю больше за Коута
    11%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться