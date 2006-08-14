Глава фан-клуба «Порту»: «Матч ТВ» должен был оплатить трансляцию до игры. Клуб об этом предупреждал, никаких повышений не было»

Руководитель фан-клуба «Порту» в России Иван Лихманов выступил с заявлением по поводу срыва прямой трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда против «Краснодара» (2:3) на канале «Матч ТВ».

«В российских средствах массовой информации пишут различные версии, и, более того, сам «Матч ТВ» всю вину переложил на футбольный клуб «Порту», ведь права на показ игры принадлежат ему.

Информация из футбольного клуба «Порту»: между клубом и российским каналом «Матч ТВ» имелось соглашение, по условиям которого российский канал должен был произвести оплату прав трансляции до игры, чего не произошло. В связи с этим им не дали права транслировать данную игру.

Кроме того хочется отметить, что паблик «ФК «Порту» / FC Porto» давал информацию по поводу трансляции матчей, публиковал на своем сайте. FC Porto TV транслировал игру «Порту» – «Краснодар» бесплатно и любой желающий мог ее посмотреть.

Информация о повышении стоимости трансляции со стороны «Порту» – полная ложь. И именно «Матч ТВ» не выполнил условия соглашения, а не наоборот. Очень важно сказать об этом, потому что они говорят иное.

Никаких повышений со стороны «Порту» не было. Они лишь должны были оплатить права трансляции до игры, и они не сделали это, хотя получали предупреждение от «Порту», что если оплаты не будет, они не получат права на трансляцию. «Матч ТВ» все знал, но не выполнил соглашение», – написал Лихманов в твиттере.

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