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Жано Ананидзе: «Не вижу огня в глазах у молодых ребят: Игнатова, Умярова, Глушенкова. Бакаева это не касается»

Теги Спартак премьер-лига Россия Жано Ананидзе Спартак-2 Зелимхан Бакаев Михаил Игнатов Наиль Умяров Максим Глушенков Футбол

Полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе поделился мнением о молодых игроках команды.

– «Спартак», помимо прочих изменений, еще и заметно помолодел. В этом тоже есть своя специфика?

– Когда я попадал в основу, было иначе. Сейчас ребята начинают тренироваться с первой командой, и складывается ощущение, будто они воспринимают это очень спокойно. Мол, так и должно быть. Считаю, это неправильно! Пусть ребята это прочитают, я и в лицо им говорил.

Я когда-то оказался в одной команде с Титовым, Моцартом, Калиниченко, Павлюченко — и старался в три, в пять раз больше пахать, чтобы закрепиться! Не говорю, что нынешние молодые не стараются. Но не вижу огня в глазах, который должен быть при осознании того, что ты получил шанс, за которой надо цепляться. Помню: теряешь мяч, и тебе так пихают, что в следующий раз подобного не допустишь. Я заснуть не мог, когда узнал, что с основой буду тренироваться! Каждое занятие воспринимал как последнее. Сейчас есть талантливые ребята, но без огня в глазах не закрепятся. «Спартак» должен быть для них всем.

– Зелимхана Бакаева это не касается?

– Нет. Он как раз вернулся из аренды по-хорошему злой, иногда даже перебарщивает. Забил в Туле много, отдавал голевые, показывал высокий уровень. В «Спартаке» это сделать сложнее, но мы ему поможем. Я скорее про Игнатова, Умярова, Глушенкова — вот их это касается и других ребят, которые играют за «Спартак-2», а с нами тренируются, – сказал Ананидзе.

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