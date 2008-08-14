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Гендиректор «Зенита» Медведев: «Спартак» сейчас потряхивает, ЦСКА в стадии становления. Наши главные соперники – «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Александр Медведев Краснодар финансовый фэйр-плей Сочи Хавьер Рибальта Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением по актуальным темам.

О конкуренции в РПЛ

«В этом сезоне главными соперниками «Зенита» будет «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА сейчас в стадии становления. «Спартак» сейчас потряхивает. Давайте дождемся игры с ними».

О селекции и трансферной политике

«Зимой [спортивный директор] Хавьер Рибалта думал об уходе из «Зенита». Но я предложил ему поработать вместе, и он согласился. По результатам трансферной кампании, думаю, очевидно, что это правильное решение.

«Зенит» полностью вписывается в [финансовый] фэйр-плей. Продажи Халка, Витцеля, Паредеса, игроков в «Сочи» поспособствовали этому.

Возможно приобретение игрока на одну из двух позиций. Защита или нападение.

Вертикаль развития команды построена. Через три-четыре года мы увидим своих воспитанников в «Зените».

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