Гендиректор «Зенита» Медведев: «Спартак» сейчас потряхивает, ЦСКА в стадии становления. Наши главные соперники – «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар»

Генеральный директор Александр Медведев поделился мнением по актуальным темам.

О конкуренции в РПЛ

«В этом сезоне главными соперниками «Зенита» будет «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА сейчас в стадии становления. сейчас потряхивает. Давайте дождемся игры с ними».

О селекции и трансферной политике

«Зимой [спортивный директор] Хавьер Рибалта думал об уходе из «Зенита». Но я предложил ему поработать вместе, и он согласился. По результатам трансферной кампании, думаю, очевидно, что это правильное решение.

«Зенит» полностью вписывается в [финансовый] фэйр-плей. Продажи Халка, Витцеля, Паредеса, игроков в «Сочи» поспособствовали этому.

Возможно приобретение игрока на одну из двух позиций. Защита или нападение.

Вертикаль развития команды построена. Через три-четыре года мы увидим своих воспитанников в «Зените».