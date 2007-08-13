Загитова заняла 38-е место в списке самых влиятельных мусульман России по версии «Бизнес Online»

Олимпийская чемпионка вошла в топ-100 влиятельных мусульман России по версии издания «Бизнес Online».

17-летняя спортсменка расположилась на 38-й строчке рейтинга. На первом месте находится председатель президиума духовного управления мусульман и глава муфтиев шейх Равиль Гайнутдин, на втором – первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, третью строчку занял чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

При составлении рейтинга были опрошены признанные исламоведы, ученые, чиновники и прочие эксперты, мнение которых издание «Бизнес Online» считает авторитетным.

Кандидатов оценивали по их влиянию как на духовную, так и на политическую, экономическую и общественную жизнь России.

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