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Загитова заняла 38-е место в списке самых влиятельных мусульман России по версии «Бизнес Online»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в топ-100 влиятельных мусульман России по версии издания «Бизнес Online». 

17-летняя спортсменка расположилась на 38-й строчке рейтинга. На первом месте находится председатель президиума духовного управления мусульман и глава Совета муфтиев шейх Равиль Гайнутдин, на втором – первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, третью строчку занял чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. 

При составлении рейтинга были опрошены признанные исламоведы, ученые, чиновники и прочие эксперты, мнение которых издание «Бизнес Online» считает авторитетным.

Кандидатов оценивали по их влиянию как на духовную, так и на политическую, экономическую и общественную жизнь России. 

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