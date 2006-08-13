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Александр Егоров: «Даудов подошел к арбитру, чтобы обезопасить его. Угроз не было»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат КДК РФС Александр Егоров Василий Конов Алексей Сухой Магомед Даудов Футбол

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал поведение президента «Ахмата» Магомеда Даудова во время матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

«Угроз не было, я репортаж смотрел. В рапорте делегата написано, что Даудов находился рядом с технической зоной, не имел на это права, и завтра будет рассмотрен момент в КДК.

В судейскую никто не заходил. Я сам разговаривал с Даудовым, и мне он гарантировал, что никаких эксцессов не было, что никакого воздействия не было.

У нас там был и делегат, и допкомиссар, ни у кого вопросов не возникло. Даудов после матча просто подошел к арбитру, чтобы обезопасить его, чтобы не кинули ничего в арбитра.

Своим нахождением рядом сделал так, чтобы не произошло никаких действий в адрес судьи», – сказал Егоров.

На матче в Грозном работала бригада судей во главе с Алексеем Сухим.

Появилось видео с матча «Ахмат» – «Спартак», где Даудов схватил за руку судью. Так нельзя!

На матче «Ахмата» опять кричали в микрофон про судью

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