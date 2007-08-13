Егоров о судье на матч «Спартак» – ЦСКА: «Кинем карты – кому попадет туз, тот и будет. Шучу»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров пошутил по поводу выбора арбитра на центральный матч 6-го тура чемпионата России «Спартак» – .

– Кинем карты – кому попадет туз, тот и будет судить. Шучу.

Поймите, у нас есть еще семь матчей, кроме этого, мы делаем назначения еще и с учетом того, кто может работать с VAR. Вечером или на край завтра утром вы узнаете о назначениях.

- Возможно ли, что судить будет молодой судья?

– У нас выбор из девяти человек. Кто-то с негативной оценкой, кто-то недавно работал с этими командами, – сказал Егоров.

Московское дерби состоится на «Открытие Арене» 19 августа.

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