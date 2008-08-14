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Матч «Спартак» – ЦСКА обслужит Еськов, Карасев на VAR и другие назначения 6-го тура РПЛ

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура Премьер-Лиги.

16 августа (пятница)

«Оренбург» – «Сочи»

Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Денис Березнов (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

17 августа (суббота)

«Урал» – «Крылья Советов»

Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Зенит» – «Ахмат»

Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

18 августа (воскресенье)

«Рубин» – «Арсенал»

Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья – Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

«Тамбов» – «Краснодар»

Судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Вячеслав Харламов (Москва).

«Уфа» – «Ростов»

Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Динамо» – «Локомотив»

Судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); VAR – Алексей Сухой (Люберцы), AVAR – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

19 августа (понедельник)

«Спартак» – ЦСКА

Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

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