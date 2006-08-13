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Дзюба о словах Панарина: «В стране есть определенные проблемы – это 100%. Но говорить, что так все ужасно...»

Теги Зенит Артем Дзюба Рейнджерс премьер-лига Россия НХЛ Артемий Панарин Политика Футбол

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к хоккеисту «Рейнджерс» Артемию Панарину.

– Есть друг из хоккея?

– Прямо так друга нет. С кем-то общаюсь, вот тут с Бобровским случайно встретился, пообщался. С Ковальчуком знаком, с Овечкиным знаком. Но чтобы приятели – такого нет.

Очень уважаю Малкина, нравится, как он играет. За всеми энхаэловцами я слежу и переживаю за них. Панарина тоже видел, общались с ним.

– Интервью смотрел?

– Видел, да. Это его личное мнение. Ты можешь соглашаться, можешь нет. То, что есть определенные проблемы в нашей стране – это 100%. Но говорить, что так все ужасно – это вообще... 

– Он имеет право на это мнение?

– Он имеет право. Мы же позиционируем себя как свободная страна. Он хочет говорить – пусть говорит. Кто-то с ним согласен, кто-то нет. Я с ним в каких-то вещах согласен, но в целом – нет, – сказал Дзюба в интервью YouTube-каналу «Рашен Football».

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс». Теперь и текстом

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