«МЮ» не продаст Погба этим летом

Полузащитник Поль Погба не сменит клуб этим летом.

«МЮ» не будет рассматривать предложения о переходе 26-летнего француза до закрытия трансферных окон в европейских лигах, утверждает The Telegraph.

Тренер манчестерской команды видит в Погба ключевую фигуру и уверен, что игрок будет сфокусирован на своей работе, несмотря на множество слухов о его будущем.

изначально не планировал отпускать Погба, но мог рассмотреть его продажу за 160 миллионов фунтов.

Однако ни один из заинтересованных клубов и близко не предложил подобной суммы. Даже если такое предложение поступит до начала сентября, «МЮ» уже не примет его.

Ранее стало известно, что «Реал» отказался от покупки Погба.

Интерес к хавбеку также проявлял «Ювентус».