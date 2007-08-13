«МЮ» не продаст Погба этим летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не сменит клуб этим летом.
«МЮ» не будет рассматривать предложения о переходе 26-летнего француза до закрытия трансферных окон в европейских лигах, утверждает The Telegraph.
Тренер манчестерской команды Оле-Гуннар Сульшер видит в Погба ключевую фигуру и уверен, что игрок будет сфокусирован на своей работе, несмотря на множество слухов о его будущем.
«Манчестер Юнайтед» изначально не планировал отпускать Погба, но мог рассмотреть его продажу за 160 миллионов фунтов.
Однако ни один из заинтересованных клубов и близко не предложил подобной суммы. Даже если такое предложение поступит до начала сентября, «МЮ» уже не примет его.
Ранее стало известно, что «Реал» отказался от покупки Погба.
Интерес к хавбеку также проявлял «Ювентус».