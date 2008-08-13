Российские тяжелоатлеты Албегов, Туриева, Беджанян, Чен и Климонов временно отстранены за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение открыть пять дел о нарушении антидопинговых правил в отношении российских спортсменов, а также временно отстранить их от соревнований.

Как сообщает Inside the games, в число отстраненных тяжелоатлетов вошли бронзовый призер Олимпиады 2012 года Руслан Албегов, чемпионка мира 2013 года Тима Туриева, призеры чемпионатов мира Давид Беджанян и Олег Чен, а также призер чемпионата Европы 2019 года Егор Климонов.

Основанием послужили данные, полученные из московской антидопинговой лаборатории.

«IWF сожалеет о случаях допинга в нашем спорте, произошедших несколько лет назад. Мы без всякого удовлетворения отмечаем, что тяжелая атлетика была далеко не единственным видом спорта, который пострадал от обширной российской допинг-схемы, выявленной осведомителями, средствами массовой информации и WADA.

Однако мы можем быть удовлетворены тем, что IWF еще раз продемонстрировала нашу решимость защищать чистый спорт. Мы не проявили никаких колебаний в принятии правильных решений», – заявил президент IWF Тамаш Аян.

Председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров сообщил, что IWF уже оповестила организацию об отстранении спортсменов.

«IWF уже связалась с нами, поставив в известность о принятом в отношении наших тяжелоатлетов решении. Эти дела стали результатом изучения базы данных московской лаборатории и допинг-проб, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству. Мы не имеем права озвучивать фамилии спортсменов до тех пор, пока не завершатся расследования», – сказал Петров ТАСС.

«Дела касаются перепроверки данных московской антидопинговой лаборатории. Это пробы 2012 и 2014 года. Ведется расследование», – сообщил Петров РИА Новости.