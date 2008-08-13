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Российские тяжелоатлеты Албегов, Туриева, Беджанян, Чен и Климонов временно отстранены за нарушение антидопинговых правил

Теги допинг дисквалификации IWF сборная России ФТАР Александр Петров Тамаш Аян московская антидопинговая лаборатория ТАСС Тяжелая атлетика

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение открыть пять дел о нарушении антидопинговых правил в отношении российских спортсменов, а также временно отстранить их от соревнований. 

Как сообщает Inside the games, в число отстраненных тяжелоатлетов вошли бронзовый призер Олимпиады 2012 года Руслан Албегов, чемпионка мира 2013 года Тима Туриева, призеры чемпионатов мира Давид Беджанян и Олег Чен, а также призер чемпионата Европы 2019 года Егор Климонов.

Основанием послужили данные, полученные из московской антидопинговой лаборатории.

«IWF сожалеет о случаях допинга в нашем спорте, произошедших несколько лет назад. Мы без всякого удовлетворения отмечаем, что тяжелая атлетика была далеко не единственным видом спорта, который пострадал от обширной российской допинг-схемы, выявленной осведомителями, средствами массовой информации и WADA.

Однако мы можем быть удовлетворены тем, что IWF еще раз продемонстрировала нашу решимость защищать чистый спорт. Мы не проявили никаких колебаний в принятии правильных решений», – заявил президент IWF Тамаш Аян.

Председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров сообщил, что IWF уже оповестила организацию об отстранении спортсменов. 

«IWF уже связалась с нами, поставив в известность о принятом в отношении наших тяжелоатлетов решении. Эти дела стали результатом изучения базы данных московской лаборатории и допинг-проб, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству. Мы не имеем права озвучивать фамилии спортсменов до тех пор, пока не завершатся расследования», – сказал Петров ТАСС.

«Дела  касаются перепроверки данных московской антидопинговой лаборатории. Это пробы 2012 и 2014 года. Ведется расследование», – сообщил Петров РИА Новости.

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