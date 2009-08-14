«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф ЛЧ 21 и 27 августа

«Краснодар» прошел «Порту» (3:2, 0:1) по сумме двух матчей в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Российский клуб впервые сыграет в раунде плей-офф турнира.
Соперником «Краснодар» станет «Олимпиакос». Греки прошли турецкий «Истанбул» (2:0, 1:0).
Матчи пройдут 21 и 27 августа. Победитель выйдет в групповой этап турнира.
На Sports.ru шел текстовый онлайн матча «Порту» – «Краснодар». А все голы матча – в этом телеграм-канале.
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