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«Матч ТВ» не решил вопрос по правам на игру «Краснодара». Ее показывает FC Porto TV

Теги высшая лига Португалия Порту премьер-лига Россия Лига чемпионов телевидение Краснодар Василий Конов Матч ТВ Футбол

Журналист Василий Конов прокомментировал отмену трансляции игры Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (0:3, первый тайм) на телеканале «Матч ТВ».

«По моей информации, «Матч» не решил вопрос по правам. Такое бывает. Увы.

Спасибо клубному ТВ «Порту», там бесплатно – скачайте приложение и смотрите!», – написал Конов в своем телеграм-канале.

«Тем, кто все же хочет на Драгау, рекомендую приложение FC Porto TV. Показывают бесплатно и без VPN, регистрироваться не надо.

Возможно, к выходным туда же подвезут и нормальные трансляции АПЛ», – написал в твиттере директор новых медиа «Зенита» Егор Крецан.

На Sports.ru идет текстовый онлайн. А все голы матча – в этом телеграм-канале.

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