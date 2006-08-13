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«Ман Сити» избежал запрета на трансферы. Штраф от ФИФА – 315 тысяч фунтов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы трансферы ФИФА Футбол

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение в отношении «Манчестер Сити» по делу о нарушениях, допущенных при подписании футболистов моложе 18 лет.

В организации приняли во внимание, что клуб из Манчестера признал вину, и оштрафовали «Сити» на 370 тысяч швейцарских франков (315 тысяч фунтов).

В сентябре 2017 года впервые стало известно, что ФИФА подозревает «Ман Сити» в нарушении правил при трансферах молодых игроков.

АПЛ в мае того же года наказала «Сити», оштрафовав клуб на 300 тысяч фунтов и запретив в течение двух лет подписывать игроков из академий.

Ранее ФИФА за подобные нарушения запрещала трансферы «Челси», «Реалу», «Барселоне» и «Атлетико».

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