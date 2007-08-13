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«Матч ТВ» отменил трансляцию матча «Порту» – «Краснодар» прямо перед игрой

Теги Порту Аякс премьер-лига Россия Лига чемпионов телевидение происшествия ПАОК Краснодар Матч ТВ Футбол

«Матч ТВ» отменил запланированный показ ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» – «Краснодар» (первая игра – 1:0).

Телеканал за две минуты до старта встречи вместо трансляции из Португалии предложил зрителям посмотреть матч «Аякс» – ПАОК.

«По независящим от канала причинам трансляция матча «Порту» – «Краснодар не состоится», – говорится в заявлении «Матч ТВ».

Первую игру из Краснодара сейчас показывает телеканал «Матч Премьер».

В Португалии «Краснодар» ведет 2:0 к 15-й минуте.

На Sports.ru идет текстовый онлайн. А все голы матча – в этом телеграм-канале.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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