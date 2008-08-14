«Аякс» – АПОЭЛ, «Црвена Звезда» против «Янг Бойз» и другие пары раунда плей-офф ЛЧ

Сегодня определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

Загреб (Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия)

«Янг Бойз» (Швейцария) – (Сербия)

ЧФР (Румыния) – «Славия» (Чехия)

АПОЭЛ (Кипр) – (Голландия)

Путь представителей лиг

(Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)

«Олимпиакос» (Греция) – (Россия)

Матчи раунда плей-офф запланированы на 20/21 и 27/28 августа. Победитель выйдет в групповой этап турнира.

На Sports.ru шел текстовый онлайн матча «Порту» – «Краснодар». А все голы матча – в этом телеграм-канале.

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