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«Аякс» – АПОЭЛ, «Црвена Звезда» против «Янг Бойз» и другие пары раунда плей-офф ЛЧ

Теги Аякс Славия Прага Брюгге Янг Бойз Лига чемпионов Црвена Звезда Русенборг Динамо Загреб ЧФР Олимпиакос АПОЭЛ ЛАСК Краснодар Футбол

Сегодня определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

«Динамо» Загреб (Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия)

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия)

ЧФР (Румыния) – «Славия» (Чехия)

АПОЭЛ (Кипр) – «Аякс» (Голландия)

Путь представителей лиг

ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)

«Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия)

Матчи раунда плей-офф запланированы на 20/21 и 27/28 августа. Победитель выйдет в групповой этап турнира.

На Sports.ru шел текстовый онлайн матча «Порту» – «Краснодар». А все голы матча – в этом телеграм-канале.

Что случилось с показом «Краснодара» на «Матч ТВ»?. Канал говорит, что виноваты португальцы

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