💸«Барса» выкупила Кукурелью, Малиновский выбрал «Аталанту», «Спартак» хочет подписать Перейро. Трансферный дайджест Sports.ru

Все трансферные новости и слухи – в нашем дайджесте.

1. «Барселона» выкупила обратно защитника Марка Кукурелью у «Эйбара» за 4 млн евро.

2. «Аталанта» подписала хавбека сборной Украины Руслана Малиновского. Им интересовался «Спартак».

3. «Барса» не остановилась на Кукурелье и предложила «ПСЖ» Дембеле, Коутиньо и 40 млн евро за Неймара.

4. «Спартак» может подписать полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро, переговоры в активной фазе. Также красно-белые близки к покупке Мирзова у «Ростова» за 4 млн евро. А вот с Гильерме, видимо, пока не сложилось: пишут, что трансфер отложен до зимы. Фернандо может уехать в «Дженоа».

5. ЦСКА хочет приобрести форварда «Интера» Джордже Пушкаша.

6. «Локомотив» интересуется экс-капитаном «Суонси» Лероем Фером.

7. «Реал» готов продать Гарета Бэйла за 80 млн евро. Также мадридцы не прочь отпустить Хамеса: в «Наполи» за 42 млн евро, в «Атлетико» – за 50 млн.

8. «Зенит» может продать одного из игроков клуба за 10 млн евро, кажется, сделка почти готова. Возможно. это Ригони, но и Краневиттер собрался уходить.

9. Трансферный мастер-класс из Турции: клуб «Менемен Беледие» по ошибке купил игрока, перепутав его с однофамильцем, и расторг с ним контракт.