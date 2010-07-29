ESPN: «Реал» сообщил Хамесу, что он может остаться в клубе

Мадридский сообщил полузащитнику команды Хамесу Родригесу, что он может продолжить карьеру в клубе, утверждает ESPN.

По информации источника, рассчитывает на колумбийского хавбека в сезоне-2019/20. Об этом ему сообщили после того, как он вышел из отпуска.

«Реал» изменил свою позицию относительно будущего колумбийца в команде после того, как полузащитник Марко Асенсио получил серьезную травму колена и, предположительно, пропустит новый сезон.

Кроме того, недавний разгром от (3:7) в рамках International Champions Cup делает для президента «Реала» почти невозможным трансфер в стан «матрасников» уже третьего игрока за одно окно. Ранее в перешли полузащитник Маркос Льоренте и защитник Марио Эрмосо, являющийся воспитанником «Реала».

Сегодня Хамес тренировался с «Реалом» впервые за 787 дней.

В сезоне-2018/19 Хамес выступал за мюнхенскую «Баварию». Он сыграл 20 матчей в Бундеслиге, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.