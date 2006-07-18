🐓🥚Триппьер в «Атлетико», Гацкан ушел из «Ростова», Гильерме может остаться в «Локо». Трансферный дайджест Sports.ru⚽

Все трансферные новости и слухи – в нашем дайджесте.

1. Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер перешел в «Атлетико» и подписал с мадридцами 3-летний контракт.

2. 35-летний хавбек Александр Гацкан ушел из «Ростова». «Сочи» или «Рубин»?

3. «Динамо» официально объявило о трансфере Шарля Каборе. Соглашение с ним рассчитано на 2 года.

4. «Локомотив» улучшил предложение Гильерме до 2,4 млн евро. Бразилец склоняется к тому, чтобы продлить контракт. Кроме того, Александр Медведев заявил, что «Зенит» на вратаря не претендует. Похоже, Нобель в этот раз промахнулся с инсайдом.

5. «Спартак» подпишет с хавбеком «Ростова» Резиуаном Мирзовым 3-летний контракт. Медосмотр уже завтра. Кстати, Фернандо вряд ли перейдет в «Дженоа»: президент итальянского клуба прилетел в Россию, но, похоже, по своим делам, а зарплата бразильца слишком велика для генуэзцев.

6. «ПСЖ» отказался обменять Неймара на Ракитича, Коутиньо и 40 млн евро. Сам Неймар готов перейти в «Реал», «Ювентус» или «Баварию».

7. «Манчестер Юнайтед» требует за Погба 200 млн евро. «Реал» за такие деньги покупать не хочет.

8. Бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Бухаров согласовал контракт с «Сочи» на год