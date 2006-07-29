Артем Милевский: «У Коноплянки есть предложение от «Краснодара», но он видит пример Ракицкого и дорожит сборной»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в шоу «КраСава» поделился мнением о сборной Украины и возможном переходе украинских игроков в чемпионат России.



– Ракицкого сейчас зачехлили, не вызывают в сборную. Как ты относишься к этому безумию?

– Ну, у Коноплянки сейчас тоже есть предложение перейти в , насколько я знаю. Но я уверен, что он туда не перейдет, потому что видит пример Ракицкого и дорожит сборной.

Рак просто отмороженный на голову, ему эта сборная... Он и гимн [не поет]. [Отмороженный] в хорошем смысле!

– Но как можно не вызывать такого игрока из-за того, что он перешел в русский клуб?

– Женька, ну так у нас сейчас заведено на Украине, дебилизм такой. Даже боится вызвать человека, который играет в России, – сказал Милевский.

Ранее сообщалось, что Коноплянка не рассматривает предложения из России и Китая.