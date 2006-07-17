РФС отстранил судью Москалева, в Бразилии украли интервью Неймара, Анисимов в «Оттаве» и другие новости утра

1. Арбитр матча «Спартак» – «Сочи» Владимир Москалев отстранен от работы. РФС признал, что гол Жиго был засчитан ошибочно.

2. В Бразилии украли запись интервью с Неймаром о его будущем. Взломали машину журналиста!

3. Хоккей. «Чикаго» обменял российского форварда Артема Анисимова в «Оттаву», а «Рейнджерс» готовы расстаться с Павлом Бучневичем и Владиславом Наместниковым.

4. Трансферы. Де Лигт прилетел в Турин для медосмотра в «Ювентусе». «Барселона» выкупила обратно защитника Кукурелью у «Эйбара» за 4 млн евро. «Аталанта» подписала хавбека сборной Украины Малиновского, которым интересовался «Спартак». «Зенит» может продать одного из игроков клуба за 10 млн евро. Другие трансферные новости читайте в нашем дайджесте.

5. Короткая программа фигуристки Софьи Самодуровой в новом сезоне будет под «Bamboleo», произвольная – под музыку из «Мулен Руж».💃

6. Матч «Ростов» – «Спартак» рассудит Кирилл Левников и другие назначения 2-го тура РПЛ.

7. Сборная России по синхронному плаванию взяла золото в технической программе групп на ЧМ-2019, Юлия Тимошинина и Сергей Назин выиграли серебро в командных прыжках в воду.

8. РФС взял контроль над VAR в России. Онлайн-использование должны запустить во 2-м туре. Ждете?

9. Центровой «Мемфиса» Дуайт Ховард опроверг слухи о своей нетрадиционной ориентации.

10. «Ювентус» стал официальным партнером симулятора PES. В FIFA 20 «Юве» заменят на Piemonte Calcio.

11. Следующий бой Федора Емельяненко может состояться в Японии на Новый год.

Цитаты дня.

Егоров о голе Миранчука со штрафного: «Формально это нарушение. Но никто бы не понял, если бы его не засчитали».

Губерниев – на ЧМ в Корее: «Меня не пустили c колбасой в бассейн, а здесь есть нечего».

Полоз об игре со «Спартаком»: «Судья все время бегал и кричал нашей команде: «Это вам Премьер-лига, а не ФНЛ».

Зеленский – о шансах Украины провести Олимпиаду: «Мы должны быть амбициозными».