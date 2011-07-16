Полоз об игре со «Спартаком»: «Судья все время бегал и кричал нашей команде: «Это вам Премьер-лига, а не ФНЛ»

Форвард «Сочи» Дмитрий Полоз высказался о судействе Владимира Москалева в матче РПЛ со (0:1).

— Со стороны сочинского клуба многие говорили о судействе. Что можете сказать по этому поводу вы?

— В концовке были какие-то непонятные нарушения и решения судей. Когда на Маргасове фолят и рефери не спешит раздавать очевидные желтые карточки, мне это непонятно.

Ко второму тайму добавили семь минут. Хотя по факту должно было быть добавлено три-четыре.

Плюс судья во время матча все время бегал и кричал нашей команде: «Это вам Премьер-лига, а не ФНЛ». Просто смешно. На мой взгляд, это непрофессионально.

Наши пацаны просто были в шоке от арбитра. Пусть с рефери разбираются те, кто должен.

— Вам как игроку, чья карьера полностью прошла в РПЛ, было странно слышать такое в свой адрес?

— Нет, мне он говорил так: «Ты-то поигравший, но своим ребятам скажи…» Но мне такое не понравилось.

— Насколько было тяжело играть с учетом того, что команда в нынешнем составе собралась совсем недавно?

— У нас было всего одно тактическое занятие до этого матча. Исходя из этого, думаю, у «Сочи» хорошее будущее и потенциал.

Хочу поблагодарить всех ребят за ту самоотдачу и желание, которые они показали на поле. Очень горд за команду.

Вижу, что у нас хорошие перспективы. После таких матчей будем еще с большей энергией выходить на поле и доказывать, что можем на что-то претендовать, – сказал Полоз.

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