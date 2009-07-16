РФС взял контроль над VAR в России. Онлайн-использование должны запустить во 2-м туре

Президент РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с применением системы видеоповторов в чемпионате России.

«Наш турнир, турнир РФС – Кубок. Первое официальное использование VAR в этом турнире состоялось в прошлом сезоне, все прошло успешно.

Велись переговоры о применении VAR и в Премьер-лиге с началом сезона-2019/20. В данном случае число участников процесса было больше, чем в случае с Кубком.

К сожалению, премьер-лига не уложилась в те сроки, которые ставила перед собой.

Планировалось, что в первом туре VAR будет использоваться хотя бы на 1-2 матчах в онлайн-режиме, вместо этого арбитры продолжили получать практику в офлайн-режиме.

Сейчас РФС взял на себя ответственность по заключению договоров, рассчитываем, что все бумаги будут подписаны к концу недели.

Сегодня РФС планирует направить заявку в IFAB, рассчитываем, что онлайн-использование VAR начнется уже со 2-го тура премьер-лиги», – сказал Дюков.

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