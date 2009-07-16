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Короткая программа Самодуровой будет под «Bamboleo», произвольная – под музыку из «Мулен Руж»

Теги сборная России женское катание Софья Самодурова Фигурное катание

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова рассказала о своих новых программах и о целях на будущий сезон. 

– Я довольна прошлым сезоном, он был чудесным. Я даже не ожидала, что он будет таким, потому что я была третьим номером в сборной России, и когда выиграла чемпионат Европы, это было так: «Вау!». Мой тренер этого тоже не ожидал и был счастлив. 

– Что вы можете сказать о своих новых программах? 

– Они крутые. Мне они нравятся. Короткая программа будет под «Bamboleo» Gipsy Kings, произвольная – под танго Роксаны из «Мулен Руж». Я думаю, что это мой стиль, и постараюсь кататься хорошо. 

– Каковы ваши амбиции на следующий сезон? 

– Моя цель – чисто исполнять программы и выучить тройной аксель, – рассказала Самодурова. 

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