Короткая программа Самодуровой будет под «Bamboleo», произвольная – под музыку из «Мулен Руж»

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова рассказала о своих новых программах и о целях на будущий сезон.

– Я довольна прошлым сезоном, он был чудесным. Я даже не ожидала, что он будет таким, потому что я была третьим номером в сборной России, и когда выиграла чемпионат Европы, это было так: «Вау!». Мой тренер этого тоже не ожидал и был счастлив.

– Что вы можете сказать о своих новых программах?

– Они крутые. Мне они нравятся. Короткая программа будет под «Bamboleo» Gipsy Kings, произвольная – под танго Роксаны из «Мулен Руж». Я думаю, что это мой стиль, и постараюсь кататься хорошо.

– Каковы ваши амбиции на следующий сезон?

– Моя цель – чисто исполнять программы и выучить тройной аксель, – рассказала Самодурова.

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