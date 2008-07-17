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Зеленский – о шансах Украины провести Олимпиаду: «Мы должны быть амбициозными»

Теги МОК Сергей Бубка НОК Украины Политика Игорь Жданов Министерство спорта Украины Владимир Зеленский Легкая атлетика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно развивать спортивную инфраструктуру, чтобы страна претендовала на проведение Олимпийских игр.

Сегодня Зеленский провел встречу с министром спорта Украины Игорем Ждановым и главой Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой.

«Нам нужен определенный план, что мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными.

Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом эти деньги будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь», – сказал Зеленский.

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