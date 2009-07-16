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Матч «Ростов» – «Спартак» обслужит Левников и другие назначения 2-го тура РПЛ

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура российской Премьер-лиги.

20 апреля (суббота)

«Уфа» – «Краснодар»

Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Крылья Советов» – «Арсенал»

Судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

ЦСКА – «Оренбург»

Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Ростов» – «Спартак»

Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

21 апреля (воскресенье)

«Урал» – «Ахмат»

Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Локомотив» – «Тамбов»

Судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Роман Сафьян (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«Динамо» – «Рубин»

Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Сочи» – «Зенит»

Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

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