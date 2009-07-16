Матч «Ростов» – «Спартак» обслужит Левников и другие назначения 2-го тура РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура российской Премьер-лиги.
20 апреля (суббота)
«Уфа» – «Краснодар»
Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Крылья Советов» – «Арсенал»
Судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
ЦСКА – «Оренбург»
Судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).
«Ростов» – «Спартак»
Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
21 апреля (воскресенье)
«Урал» – «Ахмат»
Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
«Локомотив» – «Тамбов»
Судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Роман Сафьян (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
«Динамо» – «Рубин»
Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Сергей Карасев (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
«Сочи» – «Зенит»
Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Сергей Анохин (Москва).