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«Барселона» выкупила обратно защитника Кукурелью у «Эйбара» за 4 млн евро

Теги Барселона Ла Лига трансферы Эйбар Марк Кукурелья Футбол

Защитник Марк Кукурелья вернулся из «Эйбара» в «Барселону».

Каталонский клуб воспользовался опцией обратного выкупа 20-летнего футболиста, который присоединился к академии сине-гранатовых в 2012 году.

Прошлый сезон игрок провел на правах аренды в «Эйбаре», выкупившем его затем за два миллиона евро, но у «Барсы» оставалась возможность вернуть его за четыре миллиона, чем клуб и воспользовался.

Ранее сообщалось, что «Барса» должна принять решение, останется ли Кукурелья в команде в качестве дублера Жорди Альбы или же будет продан в другую команду за более высокую сумму.

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