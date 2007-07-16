«Барселона» выкупила обратно защитника Кукурелью у «Эйбара» за 4 млн евро

Защитник Марк Кукурелья вернулся из в «Барселону».

Каталонский клуб воспользовался опцией обратного выкупа 20-летнего футболиста, который присоединился к академии сине-гранатовых в 2012 году.

Прошлый сезон игрок провел на правах аренды в «Эйбаре», выкупившем его затем за два миллиона евро, но у «Барсы» оставалась возможность вернуть его за четыре миллиона, чем клуб и воспользовался.

Ранее сообщалось, что «Барса» должна принять решение, останется ли Кукурелья в команде в качестве дублера Жорди Альбы или же будет продан в другую команду за более высокую сумму.