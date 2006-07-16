«Аталанта» подписала хавбека сборной Украины Малиновского. Им интересовался «Спартак»

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский продолжит карьеру в «Аталанте».
Клуб из Бергамо подтвердил трансфер 26-летнего хавбека, который будет выступать в Италии под 18-м номером.
Детали сделки не разглашаются, однако ранее стало известно, что трансфер украинца обойдется «Аталанте» в 13,7 миллиона евро, а его контракт будет рассчитан на пять лет.
В прошлом сезоне Малиновский в составе «Генка» провел 51 матч, забил 16 голов и сделал 15 голевых передач.
Сообщалось, что Малиновский отказал московскому «Спартаку». Также им интересовалась «Сампдория».
«Аталанта» в следующем сезоне дебютирует в Лиге чемпионов.
Ruslan #Malinovskyi è un giocatore dell’Atalanta! ⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 16, 2019
Welcome Ruslan! 🙌🏼🇺🇦
🔎 https://t.co/DDDGhOrRBZ#WelcomeMalinovskyi #GoAtalantaGo #Atalanta3uropa pic.twitter.com/2Gj71C4ARG