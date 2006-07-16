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«Аталанта» подписала хавбека сборной Украины Малиновского. Им интересовался «Спартак»

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Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский продолжит карьеру в «Аталанте».

Клуб из Бергамо подтвердил трансфер 26-летнего хавбека, который будет выступать в Италии под 18-м номером.

Детали сделки не разглашаются, однако ранее стало известно, что трансфер украинца обойдется «Аталанте» в 13,7 миллиона евро, а его контракт будет рассчитан на пять лет.

В прошлом сезоне Малиновский в составе «Генка» провел 51 матч, забил 16 голов и сделал 15 голевых передач.

Сообщалось, что Малиновский отказал московскому «Спартаку». Также им интересовалась «Сампдория».

«Аталанта» в следующем сезоне дебютирует в Лиге чемпионов.

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