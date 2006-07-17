Де Лигт прилетел в Турин. Завтра медосмотр в «Ювентусе»

Трансфер защитника «Аякса» Маттейса де Лигта в близок к завершению.

«Юве» выложил в твиттере видеозапись, на которой 19-летний футболист спускается по трапу самолета после приземления в Италии.

Ранее сообщалось, что медицинское обследование игрока запланировано на среду.

«Ювентус» и «Аякс» согласовали все детали трансфера, туринцы заплатят за игрока 70 миллионов евро плюс бонусы. В контракте футболиста будут прописаны отступные в размере 150 миллионов евро.