Де Лигт прилетел в Турин. Завтра медосмотр в «Ювентусе»

Трансфер защитника «Аякса» Маттейса де Лигта в «Ювентус» близок к завершению.
«Юве» выложил в твиттере видеозапись, на которой 19-летний футболист спускается по трапу самолета после приземления в Италии.
Ранее сообщалось, что медицинское обследование игрока запланировано на среду.
«Ювентус» и «Аякс» согласовали все детали трансфера, туринцы заплатят за игрока 70 миллионов евро плюс бонусы. В контракте футболиста будут прописаны отступные в размере 150 миллионов евро.
ECCOLO! 😃 pic.twitter.com/Gznvp9WhQ3— JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2019