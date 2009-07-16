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Егоров о голе Миранчука со штрафного: «Формально это нарушение. Но никто бы не понял, если бы его не засчитали»

Теги Локомотив Рубин ФИФА РФС судьи видео Александр Егоров Михаил Вилков Алексей Миранчук Спорт-Экспресс Футбол

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему арбитр Михаил Вилков засчитал гол Алексея Миранчука в матче «Локомотив» – «Рубин» (1:1).

«В правилах написано, что перед пробитием свободного удара игроки должны находиться в метре от стенки. Могу вам скриншоты показать. Игроки находятся в метре в момент удара.

Это новое правило. Все прорабатывалось на сборах. На практике все немного по-другому. Читал в газете, что 15 лет назад судья назначил свободный за то, что вратарь шесть секунд держал мяч. Игрок закончил карьеру после этого.

Вчерашняя ситуация – никто бы не понял, если бы гол не был засчитан. Игрок изначально стоял в метре от стенки. Футболист делает движение, пока мяч еще в игре.

Формально, по букве закона, это нарушение. Но тем не менее. Мы отправим этот момент в ФИФА для консультации.

На сборах смотрели момент с розыгрышем удара от ворот. Игрок противника стоял в штрафной. Вышел из этой зоны и вернулся.

Формально наказывается игрок, который вмешивается в ход игры. Аплодирую за то, что смогли найти такой момент. Это сделал человек, который очень хорошо знает правила.

Коли человек откопал такою нюанс, то должен был и объяснить. Надеюсь, мое объяснение вас удовлетворило», – сказал Егоров.

Миранчук классно попал в девятку со штрафного, но этот гол нельзя было засчитывать

В РПЛ уже действуют новые правила: карточки тренерам, никаких голов рукой, меньше затяжек времени на заменах

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Можно ли было засчитывать гол Миранчука?

7155 голосов 5
  • Да, все чисто
    37%
  • Нет, новые правила нарушены
    63%

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