В Бразилии украли запись интервью с Неймаром о его будущем

В понедельник на бразильском телевидении должно было выйти эксклюзивное интервью с форвардом «ПСЖ» Неймаром, в котором игрок сообщал важную информацию о своем будущем.
Однако днем ранее из автомобиля журналиста UOL Esporte Жоао Пауло Вергейро была похищена карта памяти с записью беседы с нападающим сборной Бразилии.
Интервью было записано в четверг. В воскресенье Вергейро посетил мероприятие с участием Неймара, но по возвращении в машину он обнаружил вскрытый багажник и пропажу карты памяти.
Инцидент произошел на фоне возможного возвращения Неймара в «Барселону».
Неймар назвал победу над «ПСЖ» одним из лучших моментов карьеры. Имеет право, 6:1 на «Камп Ноу» легендарны