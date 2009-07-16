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В Бразилии украли запись интервью с Неймаром о его будущем

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига происшествия Неймар Футбол

В понедельник на бразильском телевидении должно было выйти эксклюзивное интервью с форвардом «ПСЖ» Неймаром, в котором игрок сообщал важную информацию о своем будущем.

Однако днем ранее из автомобиля журналиста UOL Esporte Жоао Пауло Вергейро была похищена карта памяти с записью беседы с нападающим сборной Бразилии.

Интервью было записано в четверг. В воскресенье Вергейро посетил мероприятие с участием Неймара, но по возвращении в машину он обнаружил вскрытый багажник и пропажу карты памяти.

Инцидент произошел на фоне возможного возвращения Неймара в «Барселону».

Неймар назвал победу над «ПСЖ» одним из лучших моментов карьеры. Имеет право, 6:1 на «Камп Ноу» легендарны

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