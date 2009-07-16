В Бразилии украли запись интервью с Неймаром о его будущем

В понедельник на бразильском телевидении должно было выйти эксклюзивное интервью с форвардом Неймаром, в котором игрок сообщал важную информацию о своем будущем.

Однако днем ранее из автомобиля журналиста UOL Esporte Жоао Пауло Вергейро была похищена карта памяти с записью беседы с нападающим сборной Бразилии.

Интервью было записано в четверг. В воскресенье Вергейро посетил мероприятие с участием , но по возвращении в машину он обнаружил вскрытый багажник и пропажу карты памяти.

Инцидент произошел на фоне возможного возвращения в «Барселону».

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