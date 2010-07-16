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Губерниев – на ЧМ в Корее: «Меня не пустили c колбасой в бассейн, а здесь есть нечего»

Теги синхронное плавание Чемпионат мира по водным видам спорта телевидение Дмитрий Губерниев Татьяна Данченко Матч ТВ ахахаха Водные виды

Комментатор Дмитрий Губерниев, который сейчас работает на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, рассказал, что его не пустили в бассейн с колбасой. 

Диалог между Губерниевым и комментатором Татьяной Данченко состоялся в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» во время групповых соревнований по синхронному плаванию.

Татьяна Данченко: «Здесь очень много хлорки, спортсменки после разминки просто слепнут. Организаторы, к сожалению, не убирают количество хлора». 

Дмитрий Губерниев: «Ну, это же просто, на самом деле. Бассейн в новом игровом зале, современные технологии... Меня вот, например, сейчас с колбасой не пустили. А здесь есть нечего». 

Данченко: «А нас не пускают с капучино. Когда мы говорим, что нет молока – пропускают»

Губерниев: «Может, мне тоже нужно было сказать: no kolbasa, only vegetables?»

Данченко: «А почему с колбасой не пустили?»

Губерниев: «Я не знаю, говорят, что нельзя. А когда я ее ввозил, то все было нормально. Меня на таможне спросили: «У вас есть с собой африканское все вот это вот?» Я сказал, что нет. Ну, говорят, тогда проходите». 

С 1 июня в Южную Корею нельзя завозить мясные продукты, сыр, яйца, молоко, масло, корм для домашних животных.

Эти меры были приняты Агентством карантина и инспекции животных и растений Кореи, чтобы избежать появления в стране африканской чумы свиней и птичьего гриппа.

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