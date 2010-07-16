Губерниев – на ЧМ в Корее: «Меня не пустили c колбасой в бассейн, а здесь есть нечего»

Комментатор Дмитрий Губерниев, который сейчас работает на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, рассказал, что его не пустили в бассейн с колбасой.

Диалог между Губерниевым и комментатором Татьяной Данченко состоялся в прямом эфире телеканала во время групповых соревнований по синхронному плаванию.

Татьяна Данченко: «Здесь очень много хлорки, спортсменки после разминки просто слепнут. Организаторы, к сожалению, не убирают количество хлора».

Дмитрий Губерниев: «Ну, это же просто, на самом деле. Бассейн в новом игровом зале, современные технологии... Меня вот, например, сейчас с колбасой не пустили. А здесь есть нечего».

Данченко: «А нас не пускают с капучино. Когда мы говорим, что нет молока – пропускают»

Губерниев: «Может, мне тоже нужно было сказать: no kolbasa, only vegetables?»

Данченко: «А почему с колбасой не пустили?»

Губерниев: «Я не знаю, говорят, что нельзя. А когда я ее ввозил, то все было нормально. Меня на таможне спросили: «У вас есть с собой африканское все вот это вот?» Я сказал, что нет. Ну, говорят, тогда проходите».

С 1 июня в Южную Корею нельзя завозить мясные продукты, сыр, яйца, молоко, масло, корм для домашних животных.

Эти меры были приняты Агентством карантина и инспекции животных и растений Кореи, чтобы избежать появления в стране африканской чумы свиней и птичьего гриппа.

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