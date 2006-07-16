Ничья «Локо» и «Рубина», Загитову не накажут за вождение без прав, Войнов в «Авангарде» и другие новости утра

1. Чемпионат России. «Локомотив» и «Рубин» поделили очки (1:1). Миранчук и Кварацхелия красиво исполнили. Правда, есть мнение, что гол Алексея со штрафного нельзя было засчитывать по новым правилам.

2. Трансферы. «Спартак» не смог купить Доурадо, но близок к покупке Мирзова. «МЮ» не получал предложений по Погба. Навас решил остаться в «Реале». «Сочи» подписал Джанаева. Делф перешел из «Ман Сити» в «Эвертон».

3. Загитову не накажут за вождение без прав. Дело закрыто в связи с истечением срока давности. Вероятно, на радостях Алина присоединилась к Bottlecap Challenge: бутылку открыла ее собака Масару.

4. Шипулин подал документы для участия в выборах в Госдуму.

5. Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне». А что Неймар? Он прибыл в «ПСЖ» и приступил к тренировкам.

6. Хоккей. «Авангард» подписал с Войновым однолетний контракт. Форвард «Спартака» Котляревский задержан за езду с поддельными правами. «Ростов» и фарм-клуб «Куньлуня» приняты в ВХЛ.

7. Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли золото в технической программе на ЧМ-2019 в Корее. Минибаев и Бондарь взяли серебро в синхроннных прыжках с вышки.

8. Рейтинг WTA. Халеп вернулась в топ-4, Серена поднялась на одну позицию, Касаткина выпала из топ-40. Хачанов и Медведев – в топ-10 рейтинга ATP.

9. НБА. «Филадельфия» и Бен Симмонс подпишут контракт на 5 лет и 170 млн долларов.

10. «Ман Сити» представил третью форму на сезон-2019/20. Она желто-розовая.

12. «Тур де Франс» 10-й этап. Ван Арт победил, Вивиани – 2-й, Саган – 5-й.

13. Болельщики сборной Алжира устроили беспорядки в Марселе после победы над Нигерией. А что будет после финала? Парижу тоже достанется.

14. Тутмин, замешанный в секс-скандале, обвиняется в незаконных перевозке боеприпасов и хранении оружия. Вот это набор у биатлонного спеца.

15. На чемпионате мира по водным видам спорта женская сборная России по водному поло вынесла Южную Корею (30:1).

Цитаты дня:

Медведева о тренировках в Канаде: «Всю жизнь мечтала приходить на каток как в родной дом. Раньше это была только работа»

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Юрий Семин: «Локомотиву» для победы в ЛЧ нужны 4-5 игроков мирового уровня»

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