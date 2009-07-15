🥈 Минибаев и Бондарь взяли серебро ЧМ в синхроннных прыжках с вышки

Российские прыгуны в воду и Александр Бондарь завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира в Кванджу.

Для Минибаева это уже второе серебро на этом чемпионате – ранее он стал вторым в синхронных прыжках в паре с Екатериной Беляевой.

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Прыжки в воду

Мужчины

Вышка, 10 м

1. Цао Юань – Чэнь Айсэнь (Китай) – 486,93

2. Виктор Минибаев – (Россия) – 444,60

3. Томас Дэйли – Мэттью Ли (Великобритания) – 425,91

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