Реклама 18+
Реклама 18+

🥈 Минибаев и Бондарь взяли серебро ЧМ в синхроннных прыжках с вышки

Теги прыжки в воду результаты чемпионат мира Виктор Минибаев Цао Юань сборная России (прыжки в воду) сборная Китая (прыжки в воду) сборная Великобритании (прыжки в воду) Томас Дэйли Александр Бондарь Чэнь Айсэнь Мэттью Ли Водные виды

Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира в Кванджу.

Для Минибаева это уже второе серебро на этом чемпионате – ранее он стал вторым в синхронных прыжках в паре с Екатериной Беляевой.

Чемпионат мира

Кванджу, Южная Корея

Прыжки в воду

Мужчины

Вышка, 10 м

1. Цао Юань – Чэнь Айсэнь (Китай) – 486,93
2. Виктор Минибаев – Александр Бондарь (Россия) – 444,60
3. Томас Дэйли – Мэттью Ли (Великобритания) – 425,91

«Москва» – культовый бассейн СССР под открытым небом. Его построили на месте взорванного храма Христа Спасителя

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться