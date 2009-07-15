🥈 Минибаев и Бондарь взяли серебро ЧМ в синхроннных прыжках с вышки

Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира в Кванджу.
Для Минибаева это уже второе серебро на этом чемпионате – ранее он стал вторым в синхронных прыжках в паре с Екатериной Беляевой.
Чемпионат мира
Кванджу, Южная Корея
Прыжки в воду
Мужчины
Вышка, 10 м
1. Цао Юань – Чэнь Айсэнь (Китай) – 486,93
2. Виктор Минибаев – Александр Бондарь (Россия) – 444,60
3. Томас Дэйли – Мэттью Ли (Великобритания) – 425,91
«Москва» – культовый бассейн СССР под открытым небом. Его построили на месте взорванного храма Христа Спасителя