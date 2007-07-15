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«Авангард» подписал однолетний контракт с Войновым

Теги Авангард переходы Вячеслав Войнов КХЛ Хоккей

Защитник Вячеслав Войнов продолжит карьеру в «Авангарде». Хоккеист подписал однолетний контракт с омским клубом.

Войнов будет играть в «Авангарде» под 27-м номером.

Сообщалось, что его зарплата составит 70 миллионов рублей.

Ранее НХЛ сократила дисквалификацию Войнова, он может вернуться в лигу в середине сезона. Сезон-2018/19 россиянин пропустил.

Войнов – воспитанник «Трактора». В 2008 году был задрафтован «Лос-Анджелесом» во втором раунде под 32-номером. В НХЛ провел 190 матчей и набрал 81 (18+63) очко при 72 минутах штрафа. В КХЛ сыграл 139 матчей, набрал 75 (23+52) очков и заработал 72 штрафные минуты.

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