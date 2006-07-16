Борис Беккер: «Люди должны проснуться и осознать величие Новака»

Экс-тренер Новака Джоковича Борис Беккер считает, что 16-кратный чемпион «Шлемов» не получает должного уважения.

«Федерер – величайший игрок всех времен на и имеет право на любовь болельщиков, но в то же время нужно чуть больше уважать [пятикратного] чемпиона турнира.

Я надеюсь, что в следующем году, если они сыграют снова, положение будет более равным.

Джокович пришел на вечеринку Роджера и Рафы и испортил ее. Теперь, после 16 «Шлемов», люди должны проснуться и осознать величие Новака», – отметил Беккер.

Добавим, в воскресенье после пятой победы на «Уимблдоне» Джокович рассказал, что представлял, что трибуны, в финале почти единодушно поддерживавшие , болеют за него.

👑 ДЖОКОВИЧ!!! Выиграл «Уимблдон» на решающем тай-брейке, отыграв 2 матчбола!