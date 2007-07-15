Россия выиграла Лигу наций, Джокович – Уимблдон, победа «Зенита» и осечка ЦСКА, Хэмилтон победил в Великобритании и другие новости утра

1. В воскресных матчах 1-го тура РПЛ «Зенит» был сильнее «Тамбова», а ЦСКА и «Краснодар» стартовали с выездных поражений: армейцев похоронил форвард «Крыльев» Александр Соболев (парень сделал дубль), а «быки» уступили «Ахмату». ЦСКА проиграл в первом туре чемпионата России впервые за 18 лет.

2. Новак Джокович и Роджер Федерер 5 часов рубились в финале «Уимблдона». В итого Новак отыграл 2 матчбола, взял первый решающий тай-брейк на «Уимблдоне» и 16-й «Шлем».

3. Волейбол. Лига наций. Мужская сборная России по волейболу победила США (3-1) в финале, выиграв турнир второй год подряд.

4. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании. Боттас – второй, Леклер – третий, Квят финишировал 9-м.

5. Трансферы. Mirror пишет, что нападающий ЦСКА Федор Чалов интересен «Ливерпулю», «Сити», «МЮ», «Арсеналу» и «Тоттенхэму». Хамес близок к переходу в «Атлетико». «Краснодар» ведет переговоры о покупке форварда «Лос-Анджелеса» Росси. ЦСКА интересуется нападающим «Ливерпуля» Авонийи, за которого просят 15 млн фунтов, и предлагает 12 млн евро за форварда «Флуминенсе» Педро. «Арсенал» предложил 80 млн евро за Николя Пепе.

6. В полуфиналах Кубка Африки Сенегал в дополнительное время победил Тунис, Алжир выбил Нигерию благодаря голу Мареза на 95-й минуте.

7. Отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой возглавил молодежку «Ак Барса».

8. Система VAR на некоторых стадионах клубов РПЛ может появиться во 2-м туре, но полностью начнет работу, вероятно, только во 2-м круге. За полгода договориться не успели.

9. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина взяли золото в технической программе на ЧМ-2019 в Корее. Россия с двумя золотыми наградами – 2-я в медальном зачете.

10. В Неаполе завершилась Универсиада-2019. Сборная России заняла второе место в медальном зачете с 82 наградами, Япония выиграла.

11. Южноафриканский гонщик Дэрил Импи выиграл 9-й этап веломногодневки «Тур де Франс».

Цитаты дня.

«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени: «Футбольный бог покарал за это».

Екатерина Боброва: «Удивительно, как меня уничтожали в интернете после Олимпиады. Говорили, что я загнобила Загитову».

«Что такого в матче в Ростове в 21:30? Объясните». Василий Уткин недоумевает, но в комментах ему все объяснили.