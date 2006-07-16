Сергей Хусаинов: «Гол Миранчука нельзя было засчитывать. Игроки «Локомотива» стояли в стенке»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал решения судьи в матче 1-го тура РПЛ «Локомотив» – «Рубин» (1:1).

«По новым правилам гол Алексея Миранчука со штрафного в ворота нельзя было засчитывать.

Раз с 1 июля (с 1 июня – прим. Sports.ru) правила действуют, то эти правила были нарушены игроками , которые стояли в стенке, а потом ворвались в стенку игроков «Рубина».

Видимо, практики такой еще не было, вот Вилков немного и растерялся, не учел этот момент.

А по пенальти в первом тайме вопросов к Вилкову никаких нет, он молодец – без всяких раздумий надо было его ставить», – сказал Хусаинов.

По новым правилам РПЛ игроки атакующей команды не могут приближаться к стенке ближе, чем на метр. Вставать прямо в чужую стенку также нельзя.

В РПЛ уже действуют новые правила: карточки тренерам, никаких голов рукой, меньше затяжек времени на заменах