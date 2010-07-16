Загитова присоединилась к Bottlecap Challenge. Бутылку открыла ее собака Масару

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова присоединилась к флэш-мобу Bottlecap Challenge.
Суть флэш-моба – наиболее оригинально открыть бутылку с водой.
Загитовой открыть бутылку помогла ее собака Масару.
Ранее в Bottlecap Challenge приняли участие российские гимнастки Дина и Арина Аверины, которые передали эстафету Загитовой.
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#bottlecapchallenge можно официально закрывать. Круче уже не будет 😎 ⠀ 📹 @azagitova