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Загитова присоединилась к Bottlecap Challenge. Бутылку открыла ее собака Масару

Теги сборная России видео женское катание соцсети Алина Загитова Масару Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова присоединилась к флэш-мобу Bottlecap Challenge.

Суть флэш-моба – наиболее оригинально открыть бутылку с водой.

Загитовой открыть бутылку помогла ее собака Масару.

Ранее в Bottlecap Challenge приняли участие российские гимнастки Дина и Арина Аверины, которые передали эстафету Загитовой.

Весь мир сносит крышечки с бутылок вертушкой. Мы и Конор тоже попробовали

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#bottlecapchallenge можно официально закрывать. Круче уже не будет 😎 ⠀ 📹 @azagitova

Публикация от Фигурное катание (@figureskating_sportsru)

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