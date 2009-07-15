Медведева – о тренировках в Канаде: «Всю жизнь мечтала приходить на каток как в родной дом. Раньше это была только работа»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих тренировках в канадском «Крикет-клабе» с Брайаном Орсером.

Раньше Медведева работала в группе Этери Тутберидзе.

«Прошлый сезон был очень сложным как в физическом плане, так и в психологическом. Было трудно адаптироваться к новой обстановке, хотя сначала я думала, что ничего такого сложного в этом не будет. Но привыкла ко всему вот только сейчас. Теперь в «Крикет-клабе» я чувствую себя абсолютно комфортно и вообще как дома.

Мне кажется, будто я катаюсь тут уже очень много лет. У меня совершенно со всеми здесь отличные отношения. Это то, о чем я мечтала всю жизнь – приходить на тренировки и чувствовать себя как в родном доме. Тут очень уютная обстановка. Хочется возвращаться сюда снова и снова. Эта обстановка мотивирует тебя на новые свершения, потому что со льда просто уходить не хочется.

Раньше тренировочный каток был для меня просто местом работы. Иногда было очень сложно и каток ассоциировался у меня только с тяжелой работой. «Крикет-клаб» же ассоциируется с работой, которая тебе нравится. Здесь ты делаешь все только для себя», – сказала Медведева.

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