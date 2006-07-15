Андрей Аршавин: «Я против натурализации. Если Фернандес хороший игрок, он должен играть за Бразилию, как и Гильерме»

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации в российском футболе.
«Я против натурализации в любом ее виде. Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии, то же касается и Гильерме.
Если бы в той национальной команде не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой.
Поэтому я против натурализации в российском футболе», – сказал Аршавин.
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