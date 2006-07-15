Андрей Аршавин: «Я против натурализации. Если Фернандес хороший игрок, он должен играть за Бразилию, как и Гильерме»

Экс-нападающий и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации в российском футболе.

«Я против натурализации в любом ее виде. Если хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии, то же касается и .

Если бы в той национальной команде не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой.

Поэтому я против натурализации в российском футболе», – сказал Аршавин.

Андрей Аршавин: «Не вижу смысла в игре бразильцев за Россию»