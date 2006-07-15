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Андрей Аршавин: «Я против натурализации. Если Фернандес хороший игрок, он должен играть за Бразилию, как и Гильерме»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Игорь Смольников Гильерме Марио Фернандес натурализация Матч ТВ Футбол

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о натурализации в российском футболе.

«Я против натурализации в любом ее виде. Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии, то же касается и Гильерме.

Если бы в той национальной команде не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой.

Поэтому я против натурализации в российском футболе», – сказал Аршавин.

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