Marca: Кейлор Навас решил остаться в «Реале», Лунину ищут вариант с арендой

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может вновь уйти в аренду.
По информации Marca, голкипер Кейлор Навас принял решение остаться в мадридском клубе в роли второго номера на вратарской позиции, поэтому «Реал» намерен найти украинцу команду, в которой он будет иметь постоянную игровую практику.
При этом мадридцы хотят, чтобы Лунин смог проявить себя в клубе уровня Примеры.
Прошедший сезон Ла Лиги Лунин провел в аренде в «Леганесе». На его счету 5 матчей и 5 пропущенных голов.
Ранее сообщалось, что «Реал» намерен сделать Лунина вторым вратарем после Тибо Куртуа.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.