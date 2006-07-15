Marca: Кейлор Навас решил остаться в «Реале», Лунину ищут вариант с арендой

Вратарь Андрей Лунин может вновь уйти в аренду.

По информации Marca, голкипер принял решение остаться в мадридском клубе в роли второго номера на вратарской позиции, поэтому «Реал» намерен найти украинцу команду, в которой он будет иметь постоянную игровую практику.

При этом мадридцы хотят, чтобы Лунин смог проявить себя в клубе уровня Примеры.

Прошедший сезон Ла Лиги Лунин провел в аренде в . На его счету 5 матчей и 5 пропущенных голов.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен сделать Лунина вторым вратарем после .

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.