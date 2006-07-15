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Marca: Кейлор Навас решил остаться в «Реале», Лунину ищут вариант с арендой

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кейлор Навас Андрей Лунин Футбол

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может вновь уйти в аренду. 

По информации Marca, голкипер Кейлор Навас принял решение остаться в мадридском клубе в роли второго номера на вратарской позиции, поэтому «Реал» намерен найти украинцу команду, в которой он будет иметь постоянную игровую практику. 

При этом мадридцы хотят, чтобы Лунин смог проявить себя в клубе уровня Примеры. 

Прошедший сезон Ла Лиги Лунин провел в аренде в «Леганесе». На его счету 5 матчей и 5 пропущенных голов. 

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен сделать Лунина вторым вратарем после Тибо Куртуа

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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