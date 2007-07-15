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Загитову не накажут за вождение без прав. Дело закрыто в связи с истечением срока давности

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не будет наказана за вождение автомобиля без водительского удостоверения. 

1 мая Загитова выложила в инстаграм видео, где сидит за рулем машины. По российским законам водить автомобиль самостоятельно можно с 18 лет. На момент записи видео Загитовой было 16.

Позднее сотрудники Госавтоинспекции по данному факту начали проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). 

Сегодня стало известно, что правоохранительные органы прекратили административное расследование в отношении фигуристки. 

Дело было закрыто в связи с истечением срока давности. 

Загитовой светил штраф за вождение без прав и ремня. Дело закрыто, Алину не накажут

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