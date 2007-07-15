Загитову не накажут за вождение без прав. Дело закрыто в связи с истечением срока давности

Олимпийская чемпионка не будет наказана за вождение автомобиля без водительского удостоверения.

1 мая Загитова выложила в инстаграм видео, где сидит за рулем машины. По российским законам водить автомобиль самостоятельно можно с 18 лет. На момент записи видео Загитовой было 16.

Позднее сотрудники Госавтоинспекции по данному факту начали проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Сегодня стало известно, что правоохранительные органы прекратили административное расследование в отношении фигуристки.

Дело было закрыто в связи с истечением срока давности.

Загитовой светил штраф за вождение без прав и ремня. Дело закрыто, Алину не накажут