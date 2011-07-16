Тутмин, замешанный в секс-скандале, обвиняется в незаконных перевозке боеприпасов и хранении оружия

Российский специалист Сергей Тутмин обвиняется в незаконных перевозке боеприпасов и хранении оружия.

В 2018 году Тутмин оказался замешан в секс-скандале. 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева обвинила его в домогательствах. После этого тренера уволили из областного ЦСП и отстранили от работы, а дело передали в Следственный комитет. Позже оно было закрыто.

Однако в 2019 году Тутмин оказался в списке Минспорта в составе команды на новый сезон. По словам вице-президента СБР Алексея Нуждова, он будет работать на технической должности: заниматься подготовкой и закупкой инвентаря для сборных.

Адвокат Анны Моисеевой, Рамиль Фархтдинов, рассказал о деталях дела.

– Уголовное преследование Тутмина и не заканчивалось. Просто в какой-то момент Аня стала объектом пристального внимания СМИ, и она не хотела такой славы. Но потом, посоветовавшись, решили, что, если Тутмин продолжает работать с детьми, с этим надо что-то делать.

На нынешнем этапе удалось достигнуть его отстранения, по крайней мере он больше не тренер. Сейчас он специалист, в котором якобы нуждается национальная федерация.

– Как обстоит ситуация с делом сейчас?

– Мы ведем три позиции и находимся, предполагаю, на стадии скорого возбуждения уголовных дел. Это незаконная перевозка боеприпасов, незаконное хранение оружия и собственно эпизод с Аней Моисеевой.

По поводу последнего эпизода я бы пока повременил с выводами и сконцентрировался на других, о которых широкой публике известно не в той мере.

За время работы тренером Тутмина в Московской области не раз на сборах фиксировались случаи хранения оружия и боеприпасов вне оружейной комнаты, не совсем правильно оформлялись документы на перевозку, а однажды боеприпасы просто пропали.

– Вы сказали, что Тутмин больше не тренер, и он действительно пропал с сайта Федерации биатлона Московской области. Но ведь появился на сайте СБР.

– Это связано с текущим делом. Перед июлем мы подали заявление о незаконном обороте оружия, боеприпасов. И поэтому, видимо, чтобы оставить пути для отыгрыша, Тутмина убрали и поставили техническим специалистом СБР.

Правда, замечу, с немалыми полномочиями, с доступом к оружию и боеприпасам, – сообщил Фархтдинов.

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