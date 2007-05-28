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    COPE: у Рамоса окончательно испортились отношения с Пересом

    Теги Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига возможные трансферы происшествия Флорентино Перес Футбол

    Защитник Серхио Рамос твердо намерен покинуть «Реал» в это межсезонье.

    У игрока окончательно испортились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом, они практически не общаются, сообщает Marca со ссылкой на программу El Partidazo de Cope на радио COPE.

    Рамос недоволен тем, что Перес по-прежнему винит его в поражении от «Аякса» в Лиге чемпионов.

    Также 33-летний футболист полагал, что «Реал» пойдет ему навстречу и беспрепятственно отпустит летом в другой клуб в благодарность за то, что он сделал для команды.

    У Рамоса есть предложение от европейского клуба, также сообщалось, что на него претендует клуб из Китая. Однако «Реал» не намерен отпускать своего капитана бесплатно и хочет заработать на его продаже.

    Первый конфликт между Пересом и Рамосом произошел еще в марте сразу после вылета из ЛЧ. Президент зашел в раздевалку команды по завершении игры с «Аяксом» и начал ругать футболистов. Рамос тогда ответил Пересу на угрозу выгнать его из клуба: «Рассчитайся со мной, и я уйду».


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