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    Кубок Стэнли. Тарасенко продлил результативную серию до 7 игр – третий результат в истории «Сент-Луиса»

    Теги Кубок Стэнли Сент-Луис Крис Пронгер НХЛ Бретт Халл Владимир Тарасенко Джо Маллен Берни Федерко Хоккей

    Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу в первом матче с «Бостоном» (2:4) в финальной серии Кубка Стэнли.

    Россиянин продлил результативную серию (4+5) в турнире до 7 игр и вышел на третье место в истории «Блюзменов», сравнявшись с Берни Федерко (1982), Джо Малленом (1982) и Крисом Пронгером (1998).

    Рекордсмен «Сент-Луиса» – Тони Карри, который в 1981 году набирал очки (4+12) в 9 матчах подряд.

    Второе место делят Гари Сабурин (1969) и Бретт Халл (1990) – по 8 игр.

    Всего в 20 матчах текущего плей-офф на счету Тарасенко 14 (9+5) очков.

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