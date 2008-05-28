Кубок Стэнли. Тарасенко продлил результативную серию до 7 игр – третий результат в истории «Сент-Луиса»

Форвард «Сент-Луиса» забросил шайбу в первом матче с «Бостоном» (2:4) в финальной серии Кубка Стэнли.

Россиянин продлил результативную серию (4+5) в турнире до 7 игр и вышел на третье место в истории «Блюзменов», сравнявшись с Берни Федерко (1982), (1982) и Крисом Пронгером (1998).

Рекордсмен – Тони Карри, который в 1981 году набирал очки (4+12) в 9 матчах подряд.

Второе место делят Гари Сабурин (1969) и (1990) – по 8 игр.

Всего в 20 матчах текущего плей-офф на счету Тарасенко 14 (9+5) очков.